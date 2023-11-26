أخبار الفن: رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش.. بكاء محمد ثروت في فرح ابنه

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن رانيا يوسف و عزاء شقيق رمزي وزفاف ابن محمد ثروت:
الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور
بدأ منذ قليل حفل زفاف المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، على لاعبة الأهلي لكرة اليد لمى الشواربي، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
في الطيارة.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش
قالت الفنانة رانيا يوسف، إن والدها رجل ديمقراطي، ولم يكن قاسيا معها، بحكم مهنته كضابط في سلاح المشاة، وتتحدث معه في أمور كثيرة، ويترك لها حرية الاختيار، كما أنه عوَّض غياب والدتها في حياتها.
بعد غياب .. تامر حسني يظهر في حفل زفاف نجل محمد ثروت
حضر منذ قليل الفنان تامر حسني الي حفل زفاف نجل الفنان محمد ثروت ، وذلك بعد فترة من غيابه بسبب احداث غزة.
ظهور أحمد فهمي وشيري عادل .. لقطات من عزاء شقيق شريف رمزي
شهد عزاء شقيق الفنان شريف رمزي ، حضور العديد من نجوم الفن .