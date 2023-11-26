أخبار الفن: رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش.. بكاء محمد ثروت في فرح ابنه

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن رانيا يوسف و عزاء شقيق رمزي وزفاف ابن محمد ثروت:



بدأ منذ قليل حفل زفاف المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، على لاعبة الأهلي لكرة اليد لمى الشواربي، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.





قالت الفنانة رانيا يوسف، إن والدها رجل ديمقراطي، ولم يكن قاسيا معها، بحكم مهنته كضابط في سلاح المشاة، وتتحدث معه في أمور كثيرة، ويترك لها حرية الاختيار، كما أنه عوَّض غياب والدتها في حياتها.



حضر منذ قليل الفنان تامر حسني الي حفل زفاف نجل الفنان محمد ثروت ، وذلك بعد فترة من غيابه بسبب احداث غزة.



شهد عزاء شقيق الفنان شريف رمزي ، حضور العديد من نجوم الفن .