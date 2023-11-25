ظهور أحمد فهمي وشيري عادل .. لقطات من عزاء شقيق شريف رمزي

شهد عزاء شقيق الفنان شريف رمزي ، حضور العديد من نجوم الفن .

حضر الفنان أحمد فهمي للمرة الأولى بعد طلاقه من هنا الزاهد كما ظهرت شيري عادل بعد شائعات انفصالها .

في الوقت ذاته ظهرت الفنانة نورا برفقة مي نور الشريف في ظهور نادر.



عزاء شقيق شريف رمزي :

حرص النجم تامر حسني، على تقديم واجب العزاء، للفنان شريف رمزي، فى وفاة شقيقه المنتج صلاح رمزي، بمسجد الشرطة، فى منطقة الشيخ زايد.



وحرص على حضور العزاء عدد كبير من نجوم الفن منهم بوسي، دنيا عبد العزيز، خالد زكي، محمد حماقي، يسرا اللوزي، ودرة، بالإضافة إلى المخرج عمر عبد العزيز وغيرهم.

وكان “صلاح” شقيق شريف رمزي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان بحضور العائلة.

كتب الفنان شريف رمزى تعليق مؤثر بعد رحيل شقيقه صلاح عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب شريف رمزى :" مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله ، صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة ، من يوم ما اتولد ".

وأضاف :" حياتى ما عمرها ما هتبقى زى ماهى من غيره ، بس مفيش حد غالى على ربه ، مش مصدق إنى بقول كلمة الله يرحمه .. بطلب من كل الناس تدعيله".