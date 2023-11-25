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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

صدى البلد

بدأ منذ قليل حفل زفاف المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، على لاعبة الأهلي لكرة اليد لمى الشواربي، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وكان من أبرز الحاضرين لحفل الزفاف،  الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي و الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية  السابق، واعضاء مجلس ادارة الاهلي والإعلامية سهير شلبي، والإعلامية سهير جودة، والإعلامية منى الشاذلي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الخارجية السابقة، والفنان أحمد التهامي، والفنانة أنوشكا.


حفل زفاف نجل محمد ثروت:

ويقيم أحمد ثروت عقد قرانه بعد تعافيه من أزمته الصحية التى المت به فى الفترة الأخيرة ودخل على أثرها المستشفى ونرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات عن زوجة أحمد ثروت وقصة معاناته مع المرض حتى وصل الى حفل الزفاف والذى حضره عدد من النجوم منهم تامر حسنى.

من هى لمى الشواربى خطيبة أحمد ثروت 
لمى الشواربى تبلغ من العمر 27 عاما وهى لاعبة كرة اليد النسائية بالنادى الأهلى وهى كابتن منتخب مصر لليد نساء.

طالبت لمى الشواربى بضرورة وجود وجود منتخب أول للسيدات وتشكيل منتخب لكرة اليد.

احتفلت لمى الشواربى بخطوبتها على أحمد ثروت فى عام 2022 حيث حكى أحمد ثروت قصة ارتباطه بها فى برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى حيث كان يعرفها من خلال عمل جمع بينهما وتكررت المقابلات سويا حتى التقى والدها بأسرة محمد ثروت وهنا طلب أحمد ثروت من أبيه أن يفاتح أسرة لمى فى خطوبتها وذات يوم ذهب أحمد ثروت إلى والدها وكان يلعب الطاولة قال له “تزوجنى لمى واخسر لك دور طاولة”.

كانت حريصة لمى الشواربى على التواجد بجوار خطيبها أحمد ثروت والذى كشف عن تفاصيل مرضه، وذلك خلال استضافته فى إحدى الحلقات التليفزيونية، بعد أن بدأ رحلته فى التماثل للشفاء.

المرض الذى أصيب به أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، مرض نادر لدرجة أنه يصيب شخصا واحدا من كل 100 مليون شخص.

وقال أحمد ثروت إنه مرض مناعي سريع الانتشار فى الجسم، وفور شعوره بتعب انتقل للمستشفى سريعا وبعد الفحوصات تقرر بقاءه داخلها.

حفل زفاف نجل محمد ثروت محمود الخطيب

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