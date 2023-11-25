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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عقد قرانهما اليوم .. 20 صورة تجمع لمى الشواربى وخطيبها أحمد ثروت

لمى الشواربى
لمى الشواربى

يحتفل المخرج والمنتج أحمد ثروت، نجل المطرب محمد ثروت، بعقد قرانه اليوم على لمى الشواربى، لاعبة كرة اليد النسائية بالنادى الأهلى، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى.

ويحضر عدد من المطربين والفنانين المقربين لاسرة العروسين ولعل من أبرزهم تامر حسنى. 

ونرصد فى التقرير التالى 20 صورة للعروسة لمى الشواربى مع خطيبها احمد ثروت. 

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تفاصيل رحلة العلاج 

تحدث أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، عن تفاصيل رحلته للعلاج بألمانيا من مرضه النادر.

ووصف أحمد ثروت، خلال حواره مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر قناة "أون اى"، رحلة علاجه قائلا: "كانت عذاب، وفي ألمانيا رحلة العلاج بدأت بسحب سائل من المخ بدون تخدير".

وأكد أحمد ثروت قائلا: "عملية سحب السائل من المخ كانت بدون بنج حتى لا تتغير التركيبات الكيميائية للسائل".

عزيمة وإصرار 

وأكد أحمد ثروت أنه مع الدعم الكبير من الجميع كان لديه إصرار وعزيمة على تجاوز مرضه، معقبا: "رغم فقدانى التام للحركة كنت برفض حد يساعدنى فى دخول الحمام".

وقال أحمد ثروت: "كنت بزحف على الأرض زى الأطفال وأدخل الحمام، لأن لو سبت حد يساعدنى كانت عزيمتي هتضعف".

لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
لمى الشواربى وأحمد ثروت
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