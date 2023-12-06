لأبنائك وبعائد شهري.. تعرف على خطوات فتح دفتر توفير بالبريد

يهتم الكثير بمعرفة تفاصيل خطوات فتح دفتر توفير بالبريد المصري حيث لازال وسيلة آمنة لحفظ الـأموال بالتوازي مع عمل البنوك، ويلجأ الآباء والأمهات لفتح حساب لأبنائهم منذ الصغر يساهم في تأمين المعيشة وحدد البريد فتح حساب باسم القاصرة من الأبناء بصورة بطاقة الوصي وشهادة ميلاد للابن او الابنة وإحضار صورة البطاقة للوكيل والموكل، ويكون من حقه الوكيل التعامل مع الحساب بالسحب أو بالإيداع.

ويقدم صدى البلد خطوات فنح حساب في البريد المصري.

شروط فتح حساب في البريد المصري

1 - يجب أن يبلغ عمر المتقدم لفتح الحساب 16 سنة إلى ما فوف.

2 - يمكن للشركات فتح حساب بالبريد بشرط تقديم أوراق اعتماد الشركة بالسجل التجاري.

3 - حدد البريد المصري 100 جنيه كحد أدنى لفتح حساب و1000 جنيه كحد ادنى للشركات.

4 - حدد البريد 10 ملايين جنيه كحد أقصى للحساب.

بطاقة ATM

وهناك إمكانية للبريد المصري عمل بطاقة ATM للسحب من ماكينات البريد المصري المنتشرة بجوار فروعها في كل المحافظات بعد عملية تطوير شاملة بها البريد المصري بهدف تشجيع المواطنين على فتح حساب والاستفادة من المميزات الجديدة المتطورة.

مواعيد عمل مكتب البريد المصري

تبدأ مكاتب البريد في استقبال العملاء يوميًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا ماعدا الجمعة والسبت.

كما أن مكاتب البريد تغلق أبوابها في الإجازات الرسمية التي يعلن عنها رئاسة مجلس الوزراء.

أسعار الفائدة بالبريد المصري

أوضحت هيئة البريد المصري أسعار الفائدة الجديدة المقدمة على حسابات التوفير التي يتم امتلاكها من قبل العملاء ذات العائد السنوي والربع سنوي والشهري.

فقد أشارت الهيئة إلى أن فوائد البريد المصري 2023 فهي التى تختلف بحسب نوع العائد المقدم على حساب التوفير، وهي التى جاءت كافة التفاصيل الخاصة بها كالتالي:

– وأما بخصوص حساب التوفير ذو العائد السنوي، فقد بلغت نسبة العائد والفائدة على الحساب بنحو 7% سنويًا، وسوف يتم احتسابها على النظام الخاص بمكاتب البريد المصري (من خلال منظومة الشباك الشامل).

– وأما بخصوص حساب التوفير ذو العائد الربع سنوي، فهو الذي بلغ نسبة الفائدة المقدم على الحساب بنحو 6.25 %،وسوف يتم احتسابها على النظام الخاص بمكاتب البريد المصري ( من خلال منظومة الشباك الشامل).

– وأما بشأن حساب التوفير ذو العائد الشهري، فهو الذي تبلغ نسبة الفائدة المقدم على الحساب بنسبة بلغت الـ 6 %،وهو الذي يتم احتسابها على النظام الخاص بمكاتب البريد المصري ( من خلال منظومة الشباك الشامل).

فوائد بريد مصر 2023

تبلغ نسبة الفائدة 10٪ من قيمة المبلغ المودع لمدة سنة واحدة. إذا قام الشخص بتأطير وسحب المبلغ المودع وتم إيداعه خلال العام، فيجب سحبه من المبلغ المودع ضمن النسبة المحددة من قبل، وتجدر الإشارة إلى أن حساب التوفير البريدي المصري يتضمن بعض الشروط الضرورية، ومنها:

• في حالة عدم قيام المودع بأي عمليات سحب أو إيداعات لمدة تصل إلى 15 عامًا، ولم يقم بإجراء التحديثات اللازمة على الكتيب الخاص به، أو حتى الحصول على فائدة المبلغ المدخر، يجب على هيئة البريد المصرية إخطار المودع في مسكنه المذكور في الكتيب.

• إذا حدث ولم يتم الرد على الإخطار الموجه إلى المودع من إدارة البريد، تكون الفائدة ملكاً لإدارة البريد المصري، ولا يحق للمودع استردادها.

1_ فى حالة الأفراد البالغين و الطبيعيين

• احضار بطاقة الرقم القومي بشرط ان تكون سارية المفعول.

• 2 استمارات بالبريد المصري.

• تقديم إثبات الهوية للفرد الذي سيفتح حسابًا في البريد.

• من الضروري ألا يقل المبلغ المدخر في بداية الأمر عن 50 جنيهاً مصرياً.

2_ في حالة الافراد والقصر

• نسخة من شهادة الميلاد تحتوي على الرقم الوطني.

• عدد 2 من استمارات البريد المصري.

• يجب ألا يقل المبلغ الذي سيتم إيداعه في بداية الأمر عن 50 جنيهًا مصريًا.

أنواع الحسابات بالبريد المصرى

يوفر البريد المصري نوعين من حسابات التوفير وهما:

• الحساب الفضي: يتم هذا النوع من الحسابات بمبلغ أقل من 10 آلاف جنيه مصري، مع احتساب معدل الفائدة على أساس يومي.

• الحساب الذهبي: يتم فتح هذا الحساب بحد أدنى 10 آلاف جنيه مصري، كما يتم احتساب الفائدة المنسوبة على أساس يومي.

الموعد النهائي لصرف فوائد دفتر التوفير

• فوائد دفتر المدخرات جاهزة للصرف في بداية السنة المالية الجديدة، والتي تحدث في يوليو من كل عام.

وفقا لما أعلنه البريد المصري فإن أي عميل يحصل على بطاقة البريد المصري «فيزا البريد المصري»، سيحصل على 500 جنيه مع أول عملية شراء بحد أدنى 500 جنيه، يتم إضافتها في رصيد العمل، ويمكن استخدمها في شراء أي سلعة أو منتج، حيث يمكن الحصول على هذه البطاقة من خلال فروع البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية التي وصل عددها لأكثر من 4200 مكتب.

155 خدمة تقدم عبر مكاتب البريد

أعلنت هيئة البريد أنه سيعمل بالتوازي مع إضافة قرى جديدة بالمبادرة لاستكمال تطوير مكاتب البريد بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن مكاتب البريد تقدم أكثر من 155 خدمة متنوعة ما بين خدمات بريدية وحكومية ومصرفية، ومستعدة لإضافة خدمات حكومية جديدة بعد الربط مع الجهات الحكومية المعنية.