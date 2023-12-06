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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خاينة وتستاهل.. القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية وزوجها

جثة سيدة - ارشيفية
جثة سيدة - ارشيفية

سيدة الطالبية والتي لقيت مصرعها على يد زوجها، بعد شكه في سلوكها، حيث اقدم على إنهاء حياتها طعنا بآلة حادة داخل منزل الزوجية في الطالبية بمحافظة الجيزة.

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القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية

قصة سيدة الطالبية، بدأت بإخطارا تلقته الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، من قسم شرطة الطالبية تضمن ورود بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنطقة الطالبية في الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

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انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إلى موقع البلاغ وتم العثور على جثمان سيدة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها وبها عدة طعنات، وبجوارها زوجها، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبطه.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن المتهم كان يشك في سلوك زوجته «سيدة الطالبية» في الفترة الأخيرة، واتخذ قرارا بالتخلص منها حيث استل آلة حادة وسدد لها عدة طعنات مما نتج عنه وفاتها في الحال.

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وبمواجهة المتهم أمام فريق المباحث في الجيزة، اعترف زوج سيدة الطالبية بارتكابه الواقعة وقرر بقيامه بإنهاء حياتها بسبب خيانتها له وسلوكها الغير سوي في الفترة الأخيرة، مرددا بأن زوجته كانت تخونه مع الرجال وكان لابد من انهاء حياتها.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في الواقعة حيث صرحت بدفن جثمان المجني عليها وحبس المتهم وقرر قاضي المعارضات في الجيزة تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته سيدة الطالبية بسبب شكه في سلوكها.

وصرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان المجني عليها «سيدة الطالبية» عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها وطلبت تحريات المباحث في الجيزة حول واقعة سيدة الطالبية.

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