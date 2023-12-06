نشرة أخبار الحوادث.. صغيرة القطامية ضحية الشهوة وحريق داخل مطار القاهرة

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، على رأسها قصة صغيرة القطامية التي اعتدى عليها عامل توصيل طلبات، وقرار المحكمة باستئناف انوش، والسيطرة على حريق محدود في قرية البضائع بمطار القاهرة، وإغلاق الطرق الصحراوية بسبب الشبورة.

حيث نشر قسم الحوادث قصة واقعية دارت رحاها داخل العقار رقم 16 في مساكن النيل المحمودية بالقطامية، وتحديداً في يوم 1 أبريل 2023 والموافق شهر رمضان عندما توجهت الطفلة المجني عليها بسملة محمد، لشراء بعض متطلبات المنزل وقضاء بعض احتياجات الأسرة، وأثناء عودتها إلى المنزل تصادفت بمرور المتهم “على صالح”، عامل توصيل طلبات باستخدام دراجة نارية، فاختمرت لدية فكرة هتك عرضها استغلالاً لحداثة سنها وصغر بنيانها الجسدي، وهنا تحركت غرائز المتهم وثارت شهواته نحو الجسد النحيل وعندما وصلت الطفلة المجني عليها إلى مسكنها وصعدت إلى الطابق الأول وأثناء ذلك هرول المتهم مسرعاً على فريسته وكتم أنفاسها ولمس أجزاء حساسة من جسدها وهددها بالقتل إن حاولت الاستغاثة فظلت تقاومه وهو يسحبها أرضاً مما نتج عنه إصابتها بخدش أسفل الأنف... تفاصيل

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وتضمن قسم الحوادث، قرار محكمة مستأنف الاقتصادية، بتأجيل الاستئناف المقدم من صاحبة قناة " يوميات أنوش"، على حكم حبسها 3 سنوات لجلسة 3 يناير، حيث كانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة صاحبة قناة «يوميات أنوش» المتهمة بترويج الفجور والفسق على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وجاء في أمر إحالة كل من "ن. ج" محبوسة، و"ع. م" و"أ. م" لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صور خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2" وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستجرام، يوميات أنوش أبسط خلق الله صور ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام... تفاصيل

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‏وجاء في أخبار الحوادث، تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود شب في إحدى الشركات بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغا بنشوب حريق محدود في شركة بقرية البضائع بمطار القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتم السيطرة على الحريق دون أي خسائر أو إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وجاري كشف ملابسات الحريق... تفاصيل

كما جاء في قسم الحوادث، قرار أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور، بعودة الحركة المرورية على ثلاثة طرق مختلفة، بعد توقفها بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية، حيث كانت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور، أفادت بغلق طريق القطامية - العين السخنة، وطريق أسيوط الصحراوي الغربي وطريق الفيوم الصحراوي بسبب ظهور الشبورة المائية، وأهابت بقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية، وعقب زوال الشبورة تم فتح الطرق من جديد، وكانت وزارة الداخلية نصحت في رسالة عاجلة، بضرورة الحذر الشديد أثناء القيادة على الطريق بسبب ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الصحراوية والسريعة، ووجهت وزارة الداخلية نصائح لقائدي المركبات على الطرق والمحاور بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث... تفاصيل