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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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شروط تعفيك من دفع مصروفات الكلية بجامعة القاهرة .. والخشت عن ذوى الاحتياجات : نحرص على تحقيق دمجهم تعليميًا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

الأوراق المطلوبة للحصول على خدمات التكافل الاجتماعى

اتحاد طلاب كلية الزراعة يكشف خدمات صندوق التكافل الإجتماعى 

 

تسعى الجامعات إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لها فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

ومن جانبه ، أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعي لعام 2023-2024.


وأوضح الدكتور محمد سامح، أن شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعي تتمثل فى 

  • أن يكون مصرى الجنسية
  • أن يكون مستجد فى الفرقة غير باق- تأجيل بعذر
  • عدم وجود رسوب سابقة
  • الا يكون الطالب تقدم بورقة الحصول على مساعدة من إدارة التكافل المركزية بجامعة القاهرة للعام الحالى

وفى نفس السياق ، أعلنت إدارة رعاية الشباب - اللجنة الاجتماعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فتح خدمات صندوق التكافل الاجتماعي .

وأوضحت كلية الزراعة، أن خدمات صندوق التكافل الاجتماعي منها سداد الرسوم الدراسية، وعمل النظارات الطبية، وتقديم الكتب والمذكرات الدراسية، ومساعدات مالية فى حالة وفاة الأب.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف المساعدات عن طريق التقدم للأخصائيين الاجتماعيين بإدارة رعاية الشباب بالكلية.

ونوهت كلية الزراعة بكيفية الاستفادة من صندوق التكافل كالآتى :
أ-  تقدم الطالب لسحب استمارة بحث اجتماعي من الأخصائي الاجتماعي لفرقته ويقوم بملأ بياناتها وختمها من شئون الطلاب .
ب- سيقوم الطالب بتقديم المستندات التالية مع استمارة البحث للأخصائي :
- صورة بطاقة ولى الأمر
- إفادة أو إثبات قيد لأخواته الذين مازالوا فى التعليم
- إفادة بالحيازة الزراعية إذا كان والده فلاحا + بحث اجتماعي
- مفردات مرت لولى الأمر إذا كان يعمل بالحكومة
- بحث اجتماعي إذا كان والده يعمل عملا حرا
ج- يتم فحص الأبحاث و المستندات عن طريق تقسيم الطلاب إلى مجموعات ويتم على أساسها تحديد ما يستحقه الطالب من دعم .

على الجانب الأخر ، كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن كيف يتم الاهتمام بطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وما هي التسهيلات التي تقدم لهم .

قال الدكتور محمد عثمان الخشت ، نحرص على تحقيق الدمج في العملية التعليمية وتكافؤ الفرص وإتاحة جميع الخدمات والتسهيلات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، من خلال ضمان تقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لهم، وإتاحة أحقية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الالتحاق بأي كلية طالما أن ظروفهم لا تتعارض معها، وتأهيل العديد من مباني الجامعة لتناسب ذوي الإعاقة، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل مع الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة، واهتمام صندوق التكافل الاجتماعي  بهم من خلال تقديم الإعانات المالية والعينية والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية.

وأضاف أنه تم تأسيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بهدف مراجعة الخدمات المقدمة داخل الجامعة لهم، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بهم، وتوفير المقررات التعليمية بكلياتهم بما يتناسب مع نموذج التصميم الشامل، وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة، وتحديد الفئات المستفيدة للخدمات من الطلاب ذوي الإعاقة، وتوعية وتثقيف مجتمع الجامعة بكل ما له علاقة بهم، والتنسيق مع كافة الجهات المختلفة بالجامعة لتلبية احتياجاتهم.

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جامعة القاهرة تعلن تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي بكلية الدراسات العليا الأفريقية

الأوراق المطلوبة للحصول علي خدمة تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الجدد ما يلى :

1/ أصل شهاده الثانوية العامة وخمس صور منها .

2/ شهاده ميلاد الرقم القومي وخمس صور منها.

3/ عدد خمس صور من البطاقة الشخصية .

4/ عدد 10 صور شخصية .

5/ اصل بطاقه الترشيح وخمس صور منها .

6/ طلب الالتحاق مطبوع على النت .

7/ نموذج 2 جند (للطلاب الذكور).

8/ بطاقة 6 او 7 جند (للطلاب الذكور) للمواليد 2001 وما قبلها.

9/ طوابع جامعة حلوان للكشف الطبي خزينة الكلية.

10/ في حاله وجود حافز رياضي يحضر اصل نتيجة الحافز الرياضي.

11/ يسلم الملف في دوسيه بلاستيك بكبسولة.

12/ ملحوظه لم يتم استلام ملفات الا بعد اجراء الكشف الطبي وسداد الرسوم.

الطلاب الغير قادرين كلية الحقوق جامعة القاهرة صندوق التكافل الاجتماعى كلية الزراعة جامعة القاهرة إدارة رعاية الشباب خدمات صندوق التكافل الاجتماعي

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