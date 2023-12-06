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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خليك إيجابي.. دار علوم القاهرة: لابد من المشاركة بهذا العرس الديمقراطي وبناء الدولة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أكد الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، على أهمية التوعية الدستورية لطالب الكلية والجامعة، وعلى أهمية التوعية بالاستحقاقات الدستورية، والتأكيد على حق الطالب الانتخابي والدستوري، وحقه في المشاركة في صنع القرار وبناء المستقبل.

وأشار بلبولة إلي ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرددا شعار مبادرة طلاب من أجل مصر (شارك.. خليك إيجابي)، 

وناشد عميد الكلية أبناءه الطلاب وبناته الطالبات بالكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالكلية والحضور على الإدلاء بأصواتهم بحرية والتعبير عن رأيهم بكامل إرادتهم، وأن حق الانتخاب هو حق كلفه لك القانون والدستور، ولا بد من المشاركة في هذا العرس الديمقراطي وبناء الدولة المصرية والحفاظ عليها، وأن المشاركة واجب وطني.

جامعة القاهرة 

ونظمت كليات جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عدة ندوات توعوية بكل كلية، تحت شعارات (انزل شارك .. مصر هي الأهم) (مصر تستحق .. انزل شارك) في إطار حرص الجامعة على توعية طلابها وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

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آداب القاهرة تنظم سلسلة ندوات حول تعزيز الهوية الوطنية

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9 ديسمبر.. مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم عددا من الدورات

وكشفت الندوات ومداخلات الحضور، مدى الوعى لدى جموع منسوبى الجامعة، وحرصهم على المشاركة الإيجابية، والتفاعل مع المحاضرات التى قدمها نخبة من أساتذة الجامعة، حول الثقافة السياسية، ودور الشباب فى صناعة المستقبل.

وشارك في الندوات طلاب الكليات، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، لتشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط  أجواء من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

ونظمت كلية الآداب سلسلة من الندوات على مدار أسبوعين حول تعزيز الهوية الوطنية، وإلقاء الضوء على المشروعات القومية.

كما نظمت كلية العلوم ندوة للتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تُعد محطة مهمة في المسار الديمقراطي للدولة المصرية، وتعد واجباً وطنياً وقومياً لابد من تأديته لبناء الدولة المصرية الحديثة.

ونظمت كلية الإعلام، ندوة بعنوان "الشباب وثقافة المشاركة"، حاضر فيها أعضاء هيئة تدريس بالجامعة، تناولوا خلالها تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب وتحفيزهم نحو الشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية.

كما نظمت كلية الزراعة، ندوة بعنوان "التوعية بالمشاركة الإيجابية في الحقوق السياسية للأفراد"، لتوعية الشباب بمفهوم الوعي السياسي وسمات الشاب المثقف سياسيًا والذي يتميز بمجموعة من الخصائص تساهم في تشكيل رؤيته ووعيه السياسي ويساعده على تحليل مجريات الأحداث، ويعمق لديه فهم القضايا السياسية، وينمي لديه الرغبة في المشاركة السياسية بصورة إيجابية.

وفي كليات الحقوق، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والتخطيط العمراني والإقليمي، تم تنظيم ندوات لتوعية الطلاب وحثهم على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات.

الدكتور أحمد بلبولة كلية دار العلوم جامعة القاهرة جامعة القاهرة الانتخابات الرئاسية

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