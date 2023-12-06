اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة المصرية: من شعار انتخابي إلى واقع ملموس| فيديو

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بعض رسائل الرئيس السيسي، التى وجهها للمصريين خلال عدد من الفعاليات الرئاسية.

وسبق أن قال الرئيس السيسي: “هنَ عَظيمات مصر، لم تَكن جملة قيلت لمُجرد القول، بل هي جملة واقعية مَثلت اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرأة المصرية”.

دعم وتشجيع المرأة المصرية

وتابعت الحملة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: “مع تلك الكلمات المُعبرة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل المناسبات والفعاليات على دعم وتشجيع المرأة المصرية من خلال القرارات والتوجيهات التي تحميها وتعمل على تمكنيها في كل مجالات المجتمع”.

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ويولي الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما لافتا بتحسين أحوال المرأة، التى عانت صعوبات عدة خلال العهود السابقة، فمنذ توليه الحكم قبل نحو 10 سنوات اتضح إيمانه الحقيقى بمكانة ودور المرأة فى المجتمع وقدرتها على النجاح، من خلاله قراراته فى الدفع بها لتقليدها أرفع المناصب، فضلا عن تقديم مبادرات لتمكينها وحل مشكلاتها، وفى أكثر من مناسبة أعلن الرئيس انحيازه للمرأة المصرية وتقديره لدورها فى النهوض بالأمة والوطن، كما أطلق عام 2017 “عام المرأة المصرية”.

ودائما ما يؤكد الرئيس السيسي على أهمية دور المرأة المصرية فى النهوض بوطنها قائلا: إن “المرأة المصرية العظيمة، صانعة مجد الوطن، والأساس المتين لبنائه ونهضته، وهى منبع الأمل، فى المحن والشدائد، وعزة الوطن ومصدر قوته”.

ووجهت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل للمواطين تحت عنوان “انزل شارك .. صوتك أمانة ادعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024”.