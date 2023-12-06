عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار محمود فوزي: ضمان نجاح السيسي بالانتخابات دعاية سلبية لا نحبها

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

 قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،  إن مشاركة المواطنين في التصويت   بالانتخابات الرئاسية مهمة جدا في المرحلة القادمة في الانتخابات، ويجب التخلى عن فكرة الدعاية السلبية التى تحمل نص السيسي ناجح ناجح قائلا:" دعايا لا نحبها".

وأكد ،فوزي خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر، ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية أم بي سي مصر،أنه تم فتح باب الإنتخابات، لافتا الى أن باب الدستور ينص على انه يجب أن ينتخب رئيس جمهورية كل ستة سنوات.

وتابع: يجب النظر لاحتمالات الربح والخسارة ولكن باب الترشح مفتوح كما  كفل الدستور والقانون هذا الحق للجميع، مؤكدا على وجود انتخابات تعددية.

الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزى الدستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

ليصبح طويل القامة.. رجل يخضع لأكثر عملية جراحية إيلامًا في العالم|ما القصة؟

ما ذنب مالك؟.. خناقة السلايف تنتهي بكارثة في العياط (صور)

سورة قبل النوم قصيرة و10 أدعية تملأ صباحك بالأرزاق والخيرات

لوح حجري ملعون إلهيًا بحجم طابع بريد يكشف اسمًا عبريًا عن الله

بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يدعم حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه اتهامات حادة لـ جوتيريش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

الزعيم والشهداء والنائب العام الاسبق| تفاصيل اطلاق اسم عادل إمام على كوبري شهير بالقاهرة.. القصة الكاملة

طائرات وغواصات وصواريخ في الجناح الهندي بمعرض إيديكس 2023.. صور

إيطاليا تستعرض قوتها البحرية والجوية في معرض إيديكس 2023.. صور

فيديو

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ