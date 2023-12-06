المستشار محمود فوزي: ضمان نجاح السيسي بالانتخابات دعاية سلبية لا نحبها

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن مشاركة المواطنين في التصويت بالانتخابات الرئاسية مهمة جدا في المرحلة القادمة في الانتخابات، ويجب التخلى عن فكرة الدعاية السلبية التى تحمل نص السيسي ناجح ناجح قائلا:" دعايا لا نحبها".

وأكد ،فوزي خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر، ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية أم بي سي مصر،أنه تم فتح باب الإنتخابات، لافتا الى أن باب الدستور ينص على انه يجب أن ينتخب رئيس جمهورية كل ستة سنوات.

وتابع: يجب النظر لاحتمالات الربح والخسارة ولكن باب الترشح مفتوح كما كفل الدستور والقانون هذا الحق للجميع، مؤكدا على وجود انتخابات تعددية.