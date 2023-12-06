حملة السيسي الانتخابية تشارك في مؤتمر جماهيري لمستقبل وطن | شاهد

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة رئيس الحملة المستشار محمود فوزي، وبحضور وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية بالمؤتمر الجماهيري الحاشد الختامي لحزب مستقبل وطن بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ووجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الشكر لحزب مستقبل وطن على هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤م الذي يعكس القدرات التنظيمية الكبيرة للحزب.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد واجهت العديد من التحديات الكبيرة لكنها تغلبت عليها وحققت العديد من الإنجازات والمشروعات التنموية الضخمة التي عملت على توفير العديد من فرص العمل، وتدشين العديد من المبادرات الصحية والمجتمعية وغيرها والتي كانت هدفها الأول هو توفير حياة كريمة للمصريين.

وفي السياق نفسه، قال وسام صبري أن الشعب المصري مدرك تماماً التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، وأن هناك ثقة متبادلة بين الشعب المصري والمرشح السيد/ عبد الفتاح السيسي للعمل على إنهاء تلك التحديات، موضحاً أن المرشح الرئاسي قد اهتم بالشباب وهو ما يعني اهتمامه بمستقبل الدولة المصرية.

ومن جانبه أكد قيادات حزب مستقبل وطن، دعمهم التام للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي موضحين أنهم كانوا من أوائل الأحزاب السياسية التي أيدت عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية أخرى، مشيرين إلى أنهم على أتم جاهزية لإبراز دعم الشعب المصري للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.