رئيس حملة السيسي: المشروعات القومية كانت سببًا كبيرًا في تقليل نسبة البطالة|فيديو

أصبحت 7% خلال 2023

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية تولي رئاسة مصر عام 2014 كانت الدولة مهددة في وحدتها وأمنها من خلال الإرهاب، وكانت مهددة في مؤسساتها وبعضها لم يكن له أثر، وكانت تعاني مصر من اقتصاد ضعيف، لافتا إلى ان الاحتياطي النقدي كان متراجعًا وكانت مصر تعاني من ظروف طاردة للاستثمار، كل ذلك كان يحتاج لتغير جذري كبير.



وأضاف فوزي خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية mbc مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الدولة لا تعتمد على القطاع الخاص لما له من أجندة خاصة وأولياته الخاصة التى يتبعها وهي توفير الأمان له حتي يحقق أرباحه فالعائد الاجتماعي هو الهدف الأساسي من المشروعات القومية.

انخفاض نسب البطالة بشكل كبير عام 2023

وتابع: ووصلت نسبة البطالة عام ٢٠١٣ كانت ١٣% وانخفضت هذه النسبة لتصبح ٧% عام 2023 والفضل في ذلك هو الانفاق العام الذي جري في مصر، مؤكدا ان المشروعات القومية اتت فى زمنها وسياقها الزمني السليم.