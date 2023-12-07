عضو تنسيقية شباب الأحزاب: 3 آلاف متطوع لمتابعة الانتخابات ومساعدة الناخبين

تحدثت هند عبد الغفار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور التنسيقة فى الانتخابات الرئاسية 2024.



وأوضحت هند عبد الغفار، خلال مداخلة مع برنامج "افتح باب قلبك"، المذاع عبر قناة "سى يى سى"، أن جهود التنسيقية بدأت قبل انطلاق الانتخابات فى الخارج من خلال حملة نعم للمشاركة.

وتابعت هند عبد الغفار، تم إطلاق حملات توعية بجميع المحافظات لجميع فئات المجتمع إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية وإعلامية لرصد العملية الانتخابية فى الخارج والداخل.

واوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يتعاون مع التنسيقية 3 آلاف متطوع على مستوى الـ 27 محافظة لمتابعة سير الانتخابات ومساعدة الناخبين.