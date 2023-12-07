مصرع طفلة تحت عجلات القطار بأسوان

لقيت طفلة مصرعها نتيحة تعرضها لحادث دهس لقطار لها عند شريط السكة الحديد بقرية أبو الريش شمال أسوان ، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حادث

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بطفلة عند شريط السكة الحديد بقرية أبو الريش قبلى التابعة لدائرة المدينة مما أدى للفظ أنفاسها الأخيرة مباشرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.