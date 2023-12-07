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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي عرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل بسبب خلافات حول ملف الهجرة.

وطالب الجمهوريون بإجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الهجرة على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

ومع استمرار التصويت، بلغت النتيجة 41 صوتا مقابل 43 مما يعني أن الإجراء لم يتمكن من الحصول على موافقة 60 صوتا وهو أمر لازم في المجلس المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء مناقشة مشروع القانون.

وكان الرئيس جو بايدن قد قدم طلبا في 20 أكتوبر الماضي إلى الكونجرس للحصول على تمويل تكميلي للسنة المالية الحالية قيمته 106 مليارات دولار، يشمل دعم إسرائيل بـ14 مليارا، وبرامج أخرى قيمتها 5.6 مليارات للدعم اللوجستي والبنية التحتية وغيرها من المساعدات لتسهيل حياة الفلسطينيين "النازحين من غزة إلى البلدان المجاورة".

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وإضافة لذلك تتلقى إسرائيل سنويا مساعدات عسكرية قيمتها 3.3 مليارات دولار، كما تلتزم واشنطن بإنفاق 500 مليون سنويا على برامج الدفاع الصاروخي المشتركة، طبقا لمذكرة تفاهم تغطي الفترة من 2018 حتى 2028.

وتعد إسرائيل استثناء في تخطيها للقواعد والقوانين الأمريكية المنظمة لتقديم السلاح لحكومات أجنبية، خاصة ما يتعلق بسجل تلك الدول في احترام حقوق الإنسان، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقوانين المنظمة للحروب.

 

 

مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الشيوخ إسرائيل الجمهوريون بايدن

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