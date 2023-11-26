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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة مخابرات النواب الأمريكي: لا تفاؤل بشأن موافقة الكونجرس على تمويل إسرائيل وأوكرانيا

النواب الامريكي
النواب الامريكي

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، النائب مايك تورنر، لشبكة NBC، اليوم الأحد، إنه غير متفائل بشأن احتمالات موافقة الكونجرس على حزمة كبيرة للأمن القومي، تشمل تمويل إسرائيل وأوكرانيا وتايوان والحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وأضاف 'أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا إنجاز ذلك بحلول نهاية العام. والعائق حاليا هو سياسة البيت الأبيض على الحدود الجنوبية”، مشيرا إلى أن البيت الأبيض بحاجة إلى قبول تغييرات في سياسة الهجرة، بدلا من مجرد زيادة في التمويل.

وعندما سُئل عما إذا كان سيؤيد وضع شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل بهدف تقليل الضحايا المدنيين في غزة، قال تيرنر إن هذه هي بالفعل سياسة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف: 'لن أقترح ذلك، لكنني أعتقد أنه يعكس بدقة السياسة الأمريكية'. 'أعتقد أن البيت الأبيض كان واضحا، وأعتقد أن سياسة الولايات المتحدة كانت واضحة، فيما يتعلق بتقليل الخسائر البشرية الفلسطينية التي ليست من حماس'.

وفيما يتعلق بحماس والمستشفيات: قال تيرنر إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تنشر بعض معلوماتها الاستخبارية عن حماس واستخدامها للمستشفيات والمباني المدنية الأخرى، بعد أن واجهت إسرائيل انتقادات حادة لاستهدافها تلك المواقع.

وقال: 'الفلسطينيون هم أسرى حماس في غزة. بمجرد فوز حماس في الانتخابات - مهما كانت مزورة - للسيطرة على غزة، لم تكن هناك انتخابات أخرى على الإطلاق. إنهم يتعرضون بالتأكيد لضغوط من حماس نفسها”.

وأضاف: “أعتقد أنه من المفيد بالتأكيد أن نروي قصة ما هي حماس وما تفعله”.

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