محمود القط: المصريون بالخارج عزفوا سيمفونية في منتهي الروعة بالانتخابات الرئاسية

قال محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن مشهد الانتخابات الرئاسية في الخارج كان مُبدع ومقدر من المصريين، فهم عزفوا سيمفونية في منتهى الروعة.

أضاف محمود القط، خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” أن المصريين بالخارج قطعوا مسافات كبيرة للمشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى مشاركة كبار السن والمرأة وذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية بكافة الدول بالخارج، رغم الأحوال الجوية غير المستقرة التي وصلت إلى حد الأعاصير.

واسترسل:رأينا تصويت في رام الله، وكانت مشاهد مبهجة لنا رغم الحرب الإسرائيلية، كما رأينا تصويت في جنوب لبنان، بالرغم من تعرضه للقصف"، متابعا: الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تسهيلات ممتازة خلالعملية الانتخاب في الخارج.

ولفت إلى أن حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، باشرت عملها على قدم وساق منذ تدشين الحملة، وتوقفت في بداية الحرب بناء على توجيه من المرشح.