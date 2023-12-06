ممثل حملة المرشح السيسي: أكثر من 75% من عددنا شباب متطوع

قال النائب أحمد فوزي ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية تتميز بالحيادية، وهذا أمر لم نشده على مدار تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف "أحمد فوزي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تمتاز بأنها منفتحة على الجميع، حيث قمنا بالعديد من اللقاءات، للاستماع لكل الأفكار والرؤى فيما يتعلق بمستقبل الدولة المصرية.

وأكمل: الحملة استقبلت العديد من المسئولين داخل مقر الحملة، مثل السفير الفلسطيني والفرنسي وممثلي السفارة الأمريكية، متابعا: الجهات كانت ترغب في التعرف على أهداف الحملة.

واسترسل: الحملة قامت بالعديد من الزيارات الخارجية، مثل زيارة شيخ الأزهر والبابا تواضرس، مشددا على أن أكثر من 75% من قوام الحملة من الشباب المتطوع، وذلك أهم ما يميزها.