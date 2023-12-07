بعد عرض سعودي مغري.. تعرف على مصير الشناوي مع الأهلي

نشر الإعلامي ابراهيم عبد الجواد تصريحات عمر البانوبي حول مصير حارس مرمي نادي الأهلي محمد الشناوي الفترة القادمة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و قال عمر البانوني : الشناوي دايما عندة عروض، لكن هو عاوز يكمل في النادي الاهلي، وعمرة ما هيسيب الاهلي الا لو الاهلي قرر.

وتابع : والشناوي مرتبط ارتباط كبير مع الاهلي أعلنه أكتر من مرة، ودايما مع الاهلي الكيرف بيعلي مش بينزل.

وفي سياق متصل، قال شبانة في تصريحات "محمد الشناوي حارس كبير ومتألق بشكل ملحوظ مع الأهلي مؤخرًا، وساهم في انتصارات الفريق محليا وقاريًا".

وأضاف: "ضمك السعودي عرض على محمد الشناوي عقدا بقيمة 3.5 مليون دولار خلال موسمين فقط".

وزاد: "متي يعلن الأهلي تمديد عقد محمد الشناوي وتقديره ماليا، لأن الإبقاء على الحارس أولوية قصوى، من الوارد رحيل أي لاعب بما فيهم محمد عبدالمنعم، لكن يجب التمسك بالشناوي مهما كانت الاغراءات، الشناوي خط أحمر، لا يوجد نادي كبير بدون حارس قوي".

وأكمل: "نادي ليفربول خسر دوري ابطال اوروبا بسبب حارسه السابق كاريوس، وبعدها تعاقد مع حارس قوي بحجم البرازيلي اليسون الذي ساهم في حصد الالقاب وله تأثير كبير".

وواصل: "محمد الشناوي حصل على خبرات كبيرة بعدما لعب في أندية محلية وعاد للأهلي وشارك أساسيا على حساب شريف اكرامي، واصبح اساسيا منذ سنوات، ولذلك التجديد له أولوية قصوى حاليا".