الرئيس الصيني: التنافس مع أوروبا يجب ألا يحد من التعاون الاقتصادي

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، إنه لا يجب على الصين والاتحاد الأوروبي أن يريا بعضهما كخصمين بسبب اختلاف الأنظمة أو أن يحدا من التعاون بسبب التنافس، أو أن تحدث مواجهة بينهما بسبب الاختلافات.

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الصينية، أدلى شي بهذه التصريحات، اليوم الخميس، خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأضاف شي أن الصين ترغب في أن تجعل الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا وتجاريا رئيسيا وشريكا ذا أولوية في التعاون في مجال التكنولوجيا.