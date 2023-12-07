عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل النجرسكو زي المحترفين

نجرسكو
نجرسكو

تعد النجرسكو من أشهى الأكلات التي يحبها الصغار والكبار، ويمكن تقديمها في المناسبات العائلية، ولكنها من الأكلات التي تحتاج إلى احترافية عالية أثناء تحضيرها.

نعرض لكم طريقة عمل النجرسكو في المنزل بمذاق احترافي من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

هتاكله من غير تعب.. أسرار تناول العدس بدون غازات ولا انتفاخات

ماتحطهوش في باب التلاجة.. معلومات غير متوقعة عن حفظ البيض

مقادير النجرسكو:
مكرونة قلم أو شرائط
صدور دجاج فيليه
4 ملاعق كبيرة دقيق
4 ملاعق كبيرة سمن

بصل
2 كوب مرقة دجاج
زيتون أخضر شرائح
زيتون أسود شرائح

2 كوب لبن
مشروم
فلفل أخضر رومى

بقسماط
بهارات
بيضة
ملح
فلفل أسود

طريقة عمل النجرسكو

اتركى الماء حتى يغلي على النار ثم اسلقى المكرونة فيها وضعي القليل من الملح والزيت.

شوحى صدور الدجاج فى طاسة بها سمن على النار ثم أضيفى البصل والمشروم والزيتون والملح والفلفل الأسود.

فى وعاء آخر سيحي السمنة وانتظرى ثم أضيفي الدقيق مع التقليب حتى يصبح ذهبيا، ثم أضيفى الشوربة واللبن وقلبى، وأضيفى الملح والفلفل الأسود.

ضعي القليل من البشاميل في وعاء منفصل واتركيه جانبا ثم اخلطى المكرونة مع باقي البشاميل ثم ادهنى صينية البايركس بالسمنة ورشي البقسماط في الأرضية وضعى جزءا من المكرونة المخلوطة مع البشاميل.

أضيفى خليط الدجاج في الصينية البايركس ثم خليط المكرونة. 

اخلطى البشاميل مع البيضة ثم أضيفى البشاميل على الوجه، وأدخلى المكرونة الفرن حتى تمام النضج، ثم  قدمي النجرسكو ساخنا.

النجرسكو الشيف نجلاء الشرشابى صدور الدجاج طريقة عمل النجرسكو مقادير النجرسكو نجلاء الشرشابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مصدر بالأهلي يكشف عن المهاجم الأقرب للانضمام إلى الفريق

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

موضوعات متعلقة

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: ابتكر لحظات ساحرة

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023|فرص لا تعد

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: استغل قدراتك وأصلح حياتك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: عالج مخاوفك

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

بدائل طبيعية لـ أدوية الكحة.. رخيصة وآمنة

نظام غذائي لإعادة إنبات الشعر وعلاج التساقط

انتبه.. مخاطر علاج التهاب المفاصل بالفيتامينات

ترشيحاتنا

أبو العينين لـ البيان : سعداء بالمشاركة في السوبر المصري بالإمارات

بشري .. اكتشاف علاج جديد لمرضى التوحد

المادة 99 .. حكاية ميثاق طالب أمين عام الأمم المتحدة بتفعيله لأول مرة بشأن غزة

فيديو أثار الجدل.. ماذا تعرف عن قنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة؟

حدث نادر بعد أيام.. ظهور صادم لحلقة النار في السماء

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جريمة بشعة في باكستان.. والسر حذاء في فم نمر

نجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. الليلة

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

فيديو

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ