طريقة عمل النجرسكو زي المحترفين

تعد النجرسكو من أشهى الأكلات التي يحبها الصغار والكبار، ويمكن تقديمها في المناسبات العائلية، ولكنها من الأكلات التي تحتاج إلى احترافية عالية أثناء تحضيرها.

نعرض لكم طريقة عمل النجرسكو في المنزل بمذاق احترافي من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير النجرسكو:

مكرونة قلم أو شرائط

صدور دجاج فيليه

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 ملاعق كبيرة سمن

بصل

2 كوب مرقة دجاج

زيتون أخضر شرائح

زيتون أسود شرائح

2 كوب لبن

مشروم

فلفل أخضر رومى

بقسماط

بهارات

بيضة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل النجرسكو

اتركى الماء حتى يغلي على النار ثم اسلقى المكرونة فيها وضعي القليل من الملح والزيت.

شوحى صدور الدجاج فى طاسة بها سمن على النار ثم أضيفى البصل والمشروم والزيتون والملح والفلفل الأسود.

فى وعاء آخر سيحي السمنة وانتظرى ثم أضيفي الدقيق مع التقليب حتى يصبح ذهبيا، ثم أضيفى الشوربة واللبن وقلبى، وأضيفى الملح والفلفل الأسود.

ضعي القليل من البشاميل في وعاء منفصل واتركيه جانبا ثم اخلطى المكرونة مع باقي البشاميل ثم ادهنى صينية البايركس بالسمنة ورشي البقسماط في الأرضية وضعى جزءا من المكرونة المخلوطة مع البشاميل.

أضيفى خليط الدجاج في الصينية البايركس ثم خليط المكرونة.

اخلطى البشاميل مع البيضة ثم أضيفى البشاميل على الوجه، وأدخلى المكرونة الفرن حتى تمام النضج، ثم قدمي النجرسكو ساخنا.