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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تستقبل فوجاً سياحيا على متن باخرة أثناء رحلتها بين القاهرة وأسوان

صدى البلد

استقبلت  محافظة بني سويف، الباخرة السياحية رويال فيجن" فندق عائم"خلال رحلتها  ومرورها قادمة من أسوان متجهة إلى  القاهرة ، وعلى متنها فوج قوامه 58 سائحا  من متعددي الجنسيات ،وكان في استقبال الفوج :  رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة

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أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

فيما أعرب أعضاء الفوج عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال فصل الشتاء ببني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان

بني سويف القاهرة أسوان السياحة

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