مكان وموعد إدلاء المرشح الرئاسى عبد السند يمامة بصوته في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة أن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ، سوف يدلي بصوته في اليوم الأول الأحد القادم الساعة ١١ صباحا

بمدرسة بدر بشارع إيران بالدقى.

وكان قد دعا المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المصريين الي المشاركة بقوة في انتخابات الرئاسة المصرية والتي تجري عملية التصويت فيها خلال ساعات.

وقال "يمامة" فى بيان صحفى له أن التغير السلمي لأي سلطة طريقه الوحيد هو صناديق الاقتراع ، مؤكدا أن من يرغب في التغير أو عدم التغير عليه المشاركة والتعبير عن إرادته في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأضاف المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة أنه لمس تجاوب المصريين مع برنامجه الانتخابي أثناء المؤتمرات الانتخابية.

وأكد أن البرنامج الانتخابي الذي قدمه حرص فيه علي وضع حلول واقعية والنفاذ إلي المشكلات التي تعاني منها مصر ،خاصة إصلاح التعليم والاقتصاد.

وأعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عن تدعيم غرفة العمليات المركزية وربطها بشبكة اتصالات مع الغرف الانتخابية بالمحافظات المصرية لمتابعة سير العملية الانتخابية أثناء عملية التصويت.

ووأكدت الحملة علي تعاونها الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمنظمات الحقوقية المعتمدة لمتابعة انتخابات الرئاسة.

وأضافت الحملة أن كافة الاستعدادات أجريت لدعم مرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة ومتابعة عمليات التصويت علي مدار اليوم.