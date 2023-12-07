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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب صوت مصر: الشعب عقد النية على المشاركة في الانتخابات

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قال الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، إنّ المواطن المصري فهم مصلحة بلده جيدا، شيرًا إلى أن معظم المواطنين عقدوا النية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف سليمان في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف": "انتخابات المصريين بالداخل ستكون عرسا كبيرا من جميع المواطنين، ونرى أن القيادة الرشيدة القائمة على المواطن المصري فعلت ما لا يتصوره العقل، فقد خدم الرئيس السيسي شعبه ووطنه".

الانتخابات الرئاسية

وتابع: "يجب على المصريين الذين يحبون وطنهم وأرضهم والقائمين عليها المشاركة في الانتخابات الرئاسية مثلما فعل المصريون في أوروبا وآسيا وجميع دول العالم، فمصر ولّادة والمصريون مخلصون، وفي الداخل، فإن المشاركة في الانتخابات في مصلحة بلدهم، والله سيخصها بالخير وسيشرفها بهذه القيادة الرشيدة التي ستقوم على مصالحها".

وناشد، جميع المواطنين في مصر المشاركة في الانتخابات في ظل التعددية الحقيقية ومناخ الحرية الذي تتمتع به الانتخابات الرئاسية، حيث ترشّح للانتخابات 4 مواطنين مصريين يحق للمصريين الاختيار بينهم كيفما شاءوا.

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