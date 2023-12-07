المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "ا.ج.ص"، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 50 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والمستشار أمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4702 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك ، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه خلال المرور الأمني لضباط قسم شرطة محرم بك، أبصرت القوة المتهم " ا.ج.ص" سائق، يقود دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بحالة قد ينجم عنها الخطر، فاستوقفته وبسؤاله عن رخصتي القيادة والتسيير، تبين عدم حمله أى أنواع التراخيص وبتفتيشه وقائيا عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش الدراجة البخارية عثر علي كيس بلاستيكي.

وكشفت التحقيقات أنه يحوي 20 قطعة حشيش، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والدراجة البخارية المضبوطة للترويج لتجارته ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.