تواصل سقوط الأمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

تواصل سقوط الأمطار المتوسطة على الإسكندرية لليوم الثاني علي التوالي، ولم تتأثر حركة سير المشاه والمركبات، كما استمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة.



واتخذت جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الخدمية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات ورفع حالة الطواريء لمواجهة ظروف الطقس ومنع تراكم المياه وتسهيل الحركة مع تمركز سيارات كسح المياه بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها.



من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.



وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.



وتتعرض الإسكندرية حاليا لنوة "أنواء قاسم" التي تستمر لمدة 5 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.

