الرئيس الإيراني: سنرد فورا وبحزم على أي عدوان

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن إيران سترد فورا وبحزم على أي عدوان.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، إن القوات في ذروة الجاهزية الدفاعية والقتالية.

وأضاف خلال خبر عاجل أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل والقواعد الأمريكية ستكون ضمن بنك أهدافنا، متابعا: أي عمل عدائي ضدنا سيواجه برد على أعلى مستوى.

واسترسل: أيدينا على الزناد، مضيفا: إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على جنودها فمن الأفضل مغادرة المنطقة.

وشدد على أن رد إيران على أي عمل عدائي لن يكون محدودا.