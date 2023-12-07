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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تنهي استعداداتها للانتخابات الرئاسية 2024| شاهد

تجهيز مقرات الانتخابات
تجهيز مقرات الانتخابات

تابع الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، استكمال الاستعدادات بجميع الهيئات الشبابية والرياضية التي يوجد بها مقرات انتخاب ولجان عامة ومقرات إقامة للقائمين على العملية الانتخابية ورفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 بجميع الأندية ومراكز الشباب والتأكيد على جاهزية أماكن الإقامة ومقار اللجان  الإنتخابية، وذلك لضمان خروج الإنتخابات بالشكل الحضاري والذي يليق بهذا العرس الانتخابي وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين في الادلاء بأصواتهم والاطمئنان على سير العملية الانتخابية دون أى معوقات.

 

وجه وكيل الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مستمرة قبل وأثناء العملية الانتخابية لمتابعة سير الإنتخابات ورصد كافة الإجراءات أولاً بأول والتعامل الفوري والسريع مع أي معوقات والعمل على تلافيها، وإرسال التقارير اليومية للإدارات المعنية بالمديرية لضمان سير العملية الإنتخابية بالهيئات الشبابية والرياضية بشكل أكثر سهولة ويسر على المواطنين.

 

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص عدد 13 مقرا انتخابيا فى نطاق 9 إدارات فرعية تابعين لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة وهم ( الصف ، أطفيح ، 6 أكتوبر والشيخ زايد ، منشأة القناطر ، الواحات البحرية ، بولاق ، الدقي ، العجوزه وجنوب الجيزة) بالإضافة إلى عدد 2 لجنه عامة فى إدارتي شباب الصف و6 أكتوبر والشيخ زايد .

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