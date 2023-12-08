مزايا عديدة .. كل ما تريد معرفته عن كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من ذوي الهمم أو أسرهم، عن أرقام الاستعلام لكارت الخدمات المتكاملة، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي تخصيص الخط الساخن 15044 للاستعلام عن البطاقة.

وعند الاتصال على أرقام الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة «15044» يجب اتباع الخطوات من قبل خدمة العملاء، إذ تعاقدت وزارة التضامن مع شركة توزيع لتوصيل كارت الخدمات المتكاملة إلى المنازل لضمان الأمان للمواطنين والعمل على حوكمة المنظومة، لفصل الموظف عن الشخص متلقي الخدمة كمواطن.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة كما يلي:

- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022 من خلال هذا الرابط.

- يدخل الشخص المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقما في المكان المخصص لذلك على الموقع، ثم يضغط على استعلام.

يظهر للمواطن المستعلم عن بطاقة الخدمات المتكاملة على الفور موقف الكارت، كما يمكنه معرفة إذا كان طلب التقديم للبطاقة قيد الدراسة، أو تمت الموافقة عليه.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن لحامل كارت الخدمات المتكاملة التمتع بعدد من المزايا أبرزها:

- يمكن لصاحب بطاقة الخدمات دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- يتم الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنّه من ذوي الهمم.

- يمكن لحاملها التعيين ضمن نسبة 5% من عدد العاملين.

- توفر الكشف المجاني في المستشفيات.

- يحق لصاحب بطاقات الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين والدمج في المدارس.

ويمكن استعلام كشف طبي خدمات متكاملة عبر اتباع الخطوات التالية:

1. أولًا الدخول على رابط استعلام كشف طبي خدمات متكاملة عبر الضغط هنا

2. اختر قسم أخبارنا.

3. اضغط على أيقونة الكشف الطبى .

4. اضغط على رابط الموقع الالكترونى لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكامله .

5. اختر استعلام وادخل الرقم القومي.

6. اضغط بحث لكي تظهر نتيجة استعلام كشف طبي بطاق الخدمات المتكاملة .

وغالبًا ما تظهر نتيجة الكشف في خلا 7-14 يومًا، بعد اجراءه.

خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن مجموعة خطوات لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي يجب اتباعها من أجل التقديم على تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي كالتلي:

• ادخل بوابة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

• قم بتسجيل طلبك من خلال بوابة بطاقة الخدمات المتكاملة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه

• املئ استمارة البيانات الأساسية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي عبارة عن (مجموعة أسئلة) خاصة بكارت الخدمات المتكاملة.

• . بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك، ويجب حفظه بشكل جيد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

• اثم ستعلم عن طلب بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي كما يلي.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويتم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بعد إتمام التسجيل، وذلك لمعرفة نتيجة الطلب المقدم، ويمكنك الستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر اتباع الخطوات التالية:

أدخل على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2- أدخل الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

3- اضغط على بحث لكي تظهر لك نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

وفي حالة قبول الطلب الخاص بكارت الخدمات التكاملة قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة، ثم توجه إلى مكتب التأهيل الذي قمت بإختيارة في الموعد المحدد، وخذ كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك، ومن الجدير بلذكر انه للا يوجد رابط الاستعلام عن بطاقة الخمات المتكاملة بالاسم، ولكن تيح وزارة التضامن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

كيفية التعامل مع البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي

1. قبل البدء في الاستعلام، تحقق من صحة رقمك القومي وتأكد من أنه صحيح ولا يحتوي على أي أخطاء.

2. تأكد من وجود اتصال قوي بالإنترنت قبل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي.

3. اطلع على تعليمات البوابة بعناية قبل البدء في الاستعلام.

4. قد يُطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية، فتأكد من إدخالها بشكل صحيح.

5. بعد انتهاء الاستعلام، قم بتسجيل الخروج من البوابة بشكل صحيح.

لا تنسى أن تتابع الإرشادات والتعليمات المقدمة داخل البوابة الإلكترونية للحصول على أفضل تجربة في الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023

فوائد الحصول على الكارت

يوفر كارت الخدمات المتكاملة 2023 العديد من المزايا لأصحابه، ومن أهم هذه المزايا:

1. سهولة الاستخدام: يتم توفير الكارت بتقنية حديثة تجعله سهل الاستخدام، حيث يتم توصيله مع خدمات متكاملة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي.

2. الوصول إلى الخدمات الحكومية: يعتبر الكارت مفتاحًا للحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، مثل برامج الدعم الاجتماعي والتأمين الصحي والتعليم والتوظيف. وبهذا يتم تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات بشكل أسرع وأكثر فاعلية.