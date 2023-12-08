𝑪𝑼𝑴𝑩𝑹𝑬 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒐𝒕𝒂 .. الكشف عن الكرة الرسمية لـ كوبا أمريكا 2024

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، عن الكرة الرسمية التى سيتم بها خوض المنافسات، والتى أطلق عليها 𝑪𝑼𝑴𝑩𝑹𝑬 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒐𝒕𝒂

<p lang="es" dir="ltr">𝑪𝑼𝑴𝑩𝑹𝑬, 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒐𝒕𝒂 𝒐𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%F0%9D%91%AA%F0%9D%91%A8%F0%9D%9F%90%F0%9D%9F%8E%F0%9D%9F%90%F0%9D%9F%92?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#𝑪𝑨𝟐𝟎𝟐𝟒</a> ⚽<br><br>Su diseño se basa en la forma del continente 🌎 Destacan sus 16 líneas, el total de selecciones que disputarán la CONMEBOL Copa América™️. ¡El balón que une a todas las naciones que disputarán la copa de… <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/9Q5DCYeK8F">pic.twitter.com/9Q5DCYeK8F</a></p>— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/CopaAmerica/status/1732928236286259431?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">𝑪𝑼𝑴𝑩𝑹𝑬, 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒐𝒕𝒂 𝒐𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%F0%9D%91%AA%F0%9D%91%A8%F0%9D%9F%90%F0%9D%9F%8E%F0%9D%9F%90%F0%9D%9F%92?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#𝑪𝑨𝟐𝟎𝟐𝟒</a> ⚽<br><br>Su diseño se basa en la forma del continente 🌎 Destacan sus 16 líneas, el total de selecciones que disputarán la CONMEBOL Copa América™️. ¡El balón que une a todas las naciones que disputarán la copa de… <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/9Q5DCYeK8F">pic.twitter.com/9Q5DCYeK8F</a></p>— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/CopaAmerica/status/1732928236286259431?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

يعتمد تصميم الكرة على شكل القارة ويبرز خطوطها الـ 16 ، وهو إجمالي عدد الفرق التي ستتنافس في بطولة كوبا أمريكا، والكرة التي توحد جميع الأمم التي ستتنافس في أقدم كأس للمنتخب الوطني وأكثرها إثارة في العالم!

تميمة بطولة كوبا أمريكا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية عن تميمة البطولة والتى حملت اسم Capitán .



وتستضيف مدينة ميامي الأمريكية بأحد المجمعات الترفيهية، عاصمة ولاية فلوريدا، قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام فعالياتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك 16 منتخبا في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا، التي تجرى منافساتها خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو 2024، علما بأن هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها المسابقة خارج أمريكا الجنوبية بعد نسخة 2016، التي استضافتها الولايات المتحدة أيضا.



وتتواجد الدول العشر الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في البطولة بشكل مباشر، بالإضافة إلى 6 منتخبات من اتحاد الكونكاكاف.



وتصعد المنتخبات الستة الممثلة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي من خلال بطولة دوري أمم الكونكاكاف، حيث تم التعرف على هوية 4 منتخبات بالفعل في انتظار تحديد آخر مقعدين.



وتأهلت منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وجامايكا وبنما لكوبا أمريكا، بعدما بلغت الدور قبل النهائي لدوري أمم الكونكاكاف، في انتظار المنتخبين الفائزين من ملحق الصعود (كندا وكوستاريكا وهندوراس وترينداد وتوباجو).



وسيتم توزيع المنتخبات الـ 16 المشاركة على 4 مجموعات خلال القرعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث تم تصنيفها على 4 مستويات بناء على آخر تصنيف للمنتخبات صادر عن الفيفا.



ومن المقرر أن يتواجد منتخب الأرجنتين حامل اللقب ومتصدر التصنيف العالمي، على رأس المجموعة الأولى.



فيما يحل منتخب المكسيك، الفائز بلقب النسخة الأخيرة لبطولة كأس أمم الكونكاكاف (الكأس الذهبية) في المستوى الأول بالمجموعة الثانية.



ويتواجد منتخب الولايات المتحدة، صاحب أفضل تصنيف عالمي بين منتخبات اتحاد الكونكاكاف، على رأس المجموعة الثالثة.



بينما اختير منتخب البرازيل، صاحب ثاني أفضل تصنيف بين منتخبات اتحاد كونميبول، على رأس المجموعة الرابعة.



أما باقي المنتخبات الـ 12 المشاركة في البطولة، تم توزيعها على 3 مستويات أخرى، وفقا لتصنيف الفيفا.



المستوى الثاني: أوروجواي، كولومبيا، إكوادور، بيرو



المستوى الثالث: تشيلي، بنما، فنزويلا، باراجواي



المستوى الرابع: جامايكا، بوليفيا، المنتخبان المتأهلان من ملحق دوري أمم الكونكاكاف



وسيتم خلال القرعة، اختيار منتخب واحد من كل مستوى، ليوضع في مجموعة من المجموعات الأربع بالدور الأول للبطولة.



ويصعد لدور الثمانية، الذي سيكون أولى الأدوار الإقصائية في البطولة، متصدر ووصيف كل مجموعة، فيما يودع صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة المسابقة رسميا.



ويستضيف ملعب مرسيدس بينز بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، المباراة الافتتاحية، على أن تجرى المباراة النهائية بملعب هارد روك في ميامي.