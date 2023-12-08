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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزير: وصول 846 عربة سكة حديد جديدة من صفقة الـ1350

لقاء اليوم
لقاء اليوم

عقد المهندس  كامل الوزير،  وزير النقل اجتماعاً موسعاً مع شابا تورو رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية الموردة لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لمتابعة جدول توريد عربات الصفقة.

استعرض الوزير مع الرئيس التنفيذي لشركة جانز وصول 846 عربة سكة حديد جديدة من الصفقة حتى الآن بواقع (499 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية و347 عربة درجة ثالثة مكيفة) وكذلك الجدول الزمنى الخاص بتوريد باقي عربات الصفقة.

تتكون صفقة الـ 1350 عربة من ( 500عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية و 460 عربة درجة ثالثة مكيفة و 105 عربات أولي مكيفة و210 عربات ثانية مكيفة و35 بوفية ثانية مكيفة و40 بوفية ثالثة مكيفة).

كما تابع الوزير خطة الشركة لزيادة المكون المحلي المصري في تصنيع العربات من خلال التعاون بين شركة جانز مافاج والشركات المحلية المصرية  ضمن خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل، مؤكدا أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وفقًا لشروط العقد وعلى أهمية  الالتزام بالجدول الزمني المخطط  لتوريد باقي العربات نظرا لاهمية  الصفقة التي ساهمت  فى رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، لافتا إلى أن العربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب

وأشار الوزير إلى أن هذه الصفقة، إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية بهدف الارتقاء بها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم.

كما تأتى هذه الصفقة فى إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع باطوال 2000كم وربطهما معاً.

وأضاف أن هذه الصفقة تعتبر علامة مضيئة للتعاون بين الجانبين في مجال النقل ويجسد التعاون المشترك في هذه الصفقة العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين.

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