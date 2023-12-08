بدء موسم تصدير البرتقال وتفقد زراعات القمح.. أبرز أخبار الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٧٢، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من ١ وحتى ٧ ديسمبر الجاري الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

سلط الانفوجراف الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ونائب وزير الكهرباء، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال هذا الاسبوع عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، اجتماعها رقم (٣٤) برئاسة كلاً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين.

كما تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المبنى القديم لديوان الوزارة بالدقي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة بإغلاق مبانى الوزارات القديمة لحين الانتهاء من خطط استغلالها، كما التقى مع مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية "كليمونس فيدال"، وبحث معها آليات التعاون المشترك

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثاني عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر ديسمبر ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار: كلمة من قلب الديوان.

فيما صرح الدكتور سعد موسي المشرف على الحجر الزراعي المصري بأن محطات التصدير بدأت في استقبال شحنات البرتقال المصري لفحصها تحت إشراف الحجر الزراعي؛ تمهيدا للبدء فى موسم تصدير الموالح، كما تم اختتام أعمال البرنامج التدريبي في مجال "تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة المتوسطة والمتناهية الصغر"، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 30 نوفمبر الماضي بمشاركة 22 متدرب ومتدربة من 14 دولة أفريقية.



وخلال هذا الاسبوع أيضا قام الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بزيارة إلى محافظة الشرقية، حيث قاموا بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بالمحافظة، كما عقد مركز بحوث الصحراء اجتماع لجنة المحطات البحثية بمحطة بحوث جنوب سيناء بمدينة رأس سدر مع زيارة تفقدية لمركز الخدمات التنموية بمنطقة وسط سيناء.

كما قام المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالوزارة ومديري عام التوجيه والمتابعه وبرفقة الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، المرور على زراعات القمح بزمام بعض الجمعيات الزراعية بمركز سوهاج، كذلك قام الدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي بوزاره الزراعة بالمرور علي الإدارة الزراعية بالعامرية محافظة الاسكندرية؛ لتفقد سير عمليه توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة، كما قام الدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بزيارة الى محافظة البحيرة، حيث قام بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة البحيره

وافتتح الدكتور رفعت محمد الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، البرنامج التدريبي الخاصة بالتدريب الميدانى للمستوى الرابع للانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لطلبة كلية التكتولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق بمقر المعمل بالعباسة، كما كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها، خلال الموسم الحالي، بلغت حوالي ٨٢٥ طن، فيما تم فحص ١٠٧٦ عينة من تقاوي البطاطس المستورة

واستعرض المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، أحدث الأجهزة العلمية فى مجال تحاليل العقاقير البيطرية، بالتعاون مع احدى الشركات العالمية في هذا المجال، تم الإنتهاء من تدريب الدفعة الخامسة من مفتشي الإدارة المركزية للحجر الزراعى على "طرق وأساليب سحب العينات"، كما استقبل المعمل 22 متدرب من ١٢ دولة افريقية، ضمن البرنامج التدريبى بمجال "المكافحة المتكاملة للآفات"، كما استقبل ايضا وفدا صينيا رفيع المستوى برفقة قيادات مركز البحوث الزراعية، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي ٦٠٠٠ عينة.

