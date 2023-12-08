تحسين نسبة الأمونيا في مياه الآبار الجوفية بالمناطق الريفية .. بحث جديد

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر في بحث علمي مشترك حول تحسين نسبة الأمونيا في مياه الآبار الجوفية بالمناطق الريفية، نشر في المجلة المصرية للكيمياء Egyptain Journal of Chemistry، بالاشتراك بين الجامعة والجامعات المصرية والهيئات الخدمية؛ متمثلة في جامعة أسوان والأزهر بأسيوط وجامعة الجلالة وجامعة أسيوط التكنولوجية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وهدفت الدراسة التي شارك فيها دكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى تحسين نسبة الأمونيا في مياه الآبار الجوفية بالمناطق الريفية لتصبح في نطاق النسبة المحددة في مواصفات المياه، وذلك باستخدام أوراق الملوخية ووتجهيزها كمادة مازة فى إزالة الأمونيا وأجريت التحاليل المختلفة قبل عملية الإمتزاز وبعد عملية الإمتزاز باستخدام تقنيات مختلفة حديثة.



من جانبه أعرب الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، عن سعادته بالتعاون البناء والمثمر بين جامعة طيبة التكنولوجية، والجامعات المصرية متمثلة في جامعة أسوان والأزهر باسيوط وجامعة الجلالة وجامعة أسيوط التكنولوجية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في نشر أبحاث علمية تطبيقية في المجلات الدولية، من شأنها رفع اسم جامعة طيبة التكنولوجية عاليا وتواجدها في المجلات ومحركات البحث العالمية، موجها بالمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.