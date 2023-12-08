جولة ميدانية لنائب محافظ الأقصر لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية

قام محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر عن المستشار مصطفى ألهم، بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة وذلك للاطمئنان على جاهزيتها، والوقف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها.



وكان قد تفقد التجهيزات بعدد من المدارس وهى مدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية والتى تضم لجنتى خالد بن الوليد ومدرسة الأقصر الثانوية العسكرية ومدرسة الأقصر الأعدادية الثانوية بنات ومدرسة سيدى أبو الحجاج الأبتدائية ومدرسة وادى الملكات الأبتدائية .



ومن جانبة أكد نائب محافظ الأقصر خلال جولته أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الحالى ، مشدداً على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان ، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الهمم منوهاً لضرورة الأهتمام وسائل الأتاحة لخدمتهم وكذا توفير كراسي متحركة لكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة واتخاذ كافة الأجراءات القانونية في هذا الأطار، والأستعانة بمديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم في توفير اعداد من الشباب للمساهمة ومساعدة الناخبين في وصولهم إلى مقارهم الانتخابية.

ورافق نائب محافظ الأقصر خلال جولته الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية.

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