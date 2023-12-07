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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر تستعد للانتخابات الرئاسية بـ 6 لجان عامة و179 فرعية

صدى البلد

تشهد محافظة الأقصر  الاستعدادات   الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية  بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ، لبدء عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالى.

تم الانتهاء من  إعداد المقار الانتخابية ، حيث  يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز ، تنبثق منها 175 لجنة فرعية  و4 لجان وافدين  بإجمالى 179 لجنة فرعية ، لاستقبال886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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قسم الأقصر 24 لجنة فرعية ، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 25 لجنة  ، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخباً وناخبة ، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخباً وناخبة.

وفى مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بإجمالى 9 لجان ، لعدد 55555 ناخباً وناخبة ، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخباً وناخبة.

وفى مركز أرمنت 30 لجنة فرعية  ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 31 لجنة ، لعدد 119634 ناخبًا ، وفى مركز أسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة  لعدد 303525 ناخباً وناخبة .

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