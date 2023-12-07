زعزوع: الإخوان حاولوا الضغط على وزير الداخلية لإدخال محافظ الأقصر للمدينة بالقوة

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إن وزير الداخلية وقت حكم الإخوان اللواء محمد إبراهيم، ضغطوا عليه لتمكين المحافظ من دخول المحافظة بالقوة ولكنه رفض.

وأضاف "زعزوع"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللواء محمد إبراهيم، أيقن أنه يمكن أن تحدث مشكلة كبيرة جدًا لأن شعب الأقصر كان رافضًا لهذا الترشيح وقال إن هذا اختيار خاطئ 100%.

وأكد أنه تعرض لضغوط شديدة وهو في منزله بعد توثيق استقاله في مجلس الوزراء وتلقى اتصالات من رئاسة الجمهورية، وكانت غريبة فكانت من أحد قادة الجماعة الإسلامية من رئاسة الجمهورية والذي حاول اقناعه بإعطاء فرصة للمحافظ الجديد وأنه لم يشترك بيده في المذبحة وأن الأمور اختفلت وأنهم حريصون على قطاع السياحة وأنه سيتعاون معه فيما يراه.

نحن ظلمنا باختيار هذا المحافظ

وتابع، أنه اعتذر حتى قال له: "والله انت ظلمت ونحن ظلمنا باختيار هذا المحافظ للأقصر"، فهذا يؤكد أن اختياره كان بترتيب فوقي.