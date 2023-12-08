10 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها

يحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تعجز الكلى فجأةً عن تنقية الفضلات من الدم، وعندما تفقد الكليتان وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، فقد تتزايد مستويات الفضلات الخطرة، مما قد يتسبب في إحداث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

أعراض الفشل الكلوى

ويمكن أن يكون الفشل الكلوي الحاد قاتلًا ويتطلب علاجًا مكثفًا. بالرغم من ذلك، فقد يمكن علاج الفشل الكلوي الحاد. فإذا كانت حالتك الصحية جيدة، فقد تتعافي وظيفة الكلى لتصبح طبيعية أو شبه طبيعية.

قد تتضمن علامات وأعراض الفشل الكلوي الحاد، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وما يلي:

_ انخفاض إخراج البول، على الرغم من أن مخرجات البول قد تبقى طبيعية أحيانًا.

أعراض الفشل الكلوى

_ احتباس السوائل، مما يسبب تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين.

_ ضيق النفس.

_ الإرهاق.

_ التشوُّش.

_ الغثيان.

_ الضَّعف

_ ضربات قلب غير منتظمة.

_ ألمًا أو ضغطًا بالصدر

_ نوبات وغيبوبة في الحالات الشديدة.