عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي

أسباب الإصابة بالفشل
أسباب الإصابة بالفشل الكلوى

أحيانًا لا يسبب الفشل الكلوي أي أعراض ويُكتشف عن طريق إجراء الاختبارات المعملية لسبب آخر، وعندما تعجز الكلى فجأةً عن تنقية الفضلات من الدم فحينها يحدث الفشل الكلوي الحاد، مما يجعل الكليتين تفقد وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، وتتزايد مستويات الفضلات الخطرة، مما يحدث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

 

 

أسباب الإصابة بالفشل الكلوي

 

 

ويمكن أن يكون الفشل الكلوي الحاد قاتلًا ويتطلب علاجًا مكثفًا. بالرغم من ذلك، فقد يمكن علاج الفشل الكلوي الحاد. فإذا كانت حالتك الصحية جيدة، فقد تتعافي وظيفة الكلى لتصبح طبيعية أو شبه طبيعية.

 

10 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

 

ويمكن أن يحدث الفشل الكُلوي الحاد لعدة اسباب في الحالات التالية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وهم :

_ إذا كنت تعاني من حالة مرَضية تؤدي إلى إبطاء تدفُّق الدم إلى الكُليتين.

_ إذا تعرضتَ لضرر مباشر لكُليتيك

_ إذا انسدت أنابيب تصريف البول لكُليتيك (الحالبين) وتعذُّر تصريف الفضلات من جسمك من خلال البول

_ ضعف تدفق الدم إلى الكليتين.

 

أسباب الإصابة بالفشل الكلوى

 

_ الجلطات الدموية في الأوردة والشرايين داخل الكليتين وحولهما.

_ ترسبات الكوليسترول التي تمنع تدفق الدم داخل الكليتين.

_ التهاب كبيبات الكلى ويقصد به التهاب المرشحات الصغيرة في الكليتين (الكبيبات)

_ متلازمة انحلال الدم اليوريمية، وهي حالة تؤدي إلى التلف السابق لأوانه لخلايا الدم الحمراء.

_ العدوى، مثل العدوى بالفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19).

_ مرض الذئبة، اضطراب في الجهاز المناعي يسبب التهاب كبيبات الكلى.

_ الأدوية، مثل بعض أدوية العلاج الكيماوي والمضادات الحيوية والأصباغ المستخدمة أثناء الفحوص التصويرية.

_ تصلب الجلد، مجموعة من الأمراض النادرة التي تؤثر في الجلد والأنسجة الضامة.

_ الفرفرية القليلة الصفيحات الخثارية، اضطراب نادر في الدم.

_ السموم، مثل المشروبات الكحولية والمعادن الثقيلة والكوكايين.

_ انكسار الأنسجة العضلية (انحلال الربيدات) الذي يؤدي إلى تلف الكلية بسبب السموم الناتجة عن تلف النسيج العضلي.

_ انحلال الخلايا السرطانية (متلازمة انحلال الورم)، الذي يؤدي إلى إطلاق السموم التي يمكن أن تسبب إصابة الكلى.

_ انسداد المسالك البولية في الكلى.

الفشل الكلوي الإصابة بالفشل الكلوي أسباب الإصابة بالفشل الكلوي علاج الفشل الكلوي الكلى الكليتان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

شروط الزمالك لتجديد عقد فتوح قبل التوقيع للأهلي

موضوعات متعلقة

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

بوصفة المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل البيتزا الصيامي

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

لفطور سريع.. طريقة عمل كيك الفيمتو

ترشيحاتنا

بنغيّر في شكل القاهرة .. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين |فيديو

قضوا على أسراهم .. بيان عاجل من حماس بشأن المحتجزين الإسرائيليين

أبرزها تل أبيب.. القسام تقصف عشرات المدن الإسرائيلية

«الطلاق للعيب».. حقيقة هذا النوع ومعناه وشروطه

تاجرا في الحشيش وحازا أسلحة نارية .. حكم رادع لعاطلين بالصف

بقذائف الياسين 105.. كتائب القسام تستهدف 6 آليات عسكرية صهيونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتركي بأسهل الخطوات

فيديو

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ