احم نفسك.. نصائح فعالة تساعدك على الوقاية من الفشل الكلوي 

عندما يصاب الشخص الفشل الكلوي فتعجز الكلى عن تنقية الفضلات من الدم، وتفقد الكليتان وظيفتهما والقيام بعملية التنقية، مما يتسبب في تزايد مستويات الفضلات، الامر الذي يحدث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

طرق الوقاية الفشل الكلوي

ويمكن أن يكون الفشل الكلوي الحاد قاتلًا ويتطلب علاجًا مكثفًا. بالرغم من ذلك، فقد يمكن علاج الفشل الكلوي الحاد. فإذا كانت حالتك الصحية جيدة، فقد تتعافي وظيفة الكلى لتصبح طبيعية أو شبه طبيعية.

يصعب توقُّع الفشل الكلوي الحاد أو الوقاية منه، ولكن ربما تتمكن من تقليل خطر الإصابة عن طريق المحافظة على الكليتين، حاول اتباع الإرشادات التالية:

_ انتبه إلى نشرات الأدوية المسكنة للألم المتاحة دون وصفة طبية، واتبع التعليمات الخاصة بالأدوية المسكِّنة للألم المتاحة دون وصفة طبية، مثل: الأسبيرين، والأسيتامينوفين (Tylenol وغيره)، والأيبوبروفين (Advil وMotrin IB وغيرهما)، أو نابروكسين الصوديوم (Aleve، وغيره)، إذ إن تناوُل كمية كبيرة من هذه الأدوية ربما يزيد من خطر تضرُّر الكلية، وخاصة إذا أُصبت بمرض كلوي في السابق، أو السكري، أو ارتفاع ضغط الدم.

طرق الوقاية الفشل الكلوى

_ تعاوَن مع طبيبك لمعالجة داء الكلى أو الأمراض المزمنة الأخرى، وإذا كنت تعاني من داء كلوي أو مرض آخر يزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي الحاد، مثل: داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم؛ فالتزم بالأهداف العلاجية واتبع توصيات الطبيب لمعالجتك.

_ حافظ على نمط حياة صحي.

_ اتباع نظامًا غذائيًا متوازنًا.

_ تجنب تناول المشروبات الكحولية.