عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احم نفسك.. نصائح فعالة تساعدك على الوقاية من الفشل الكلوي 

طرق الوقاية الفشل
طرق الوقاية الفشل الكلوى

عندما يصاب الشخص الفشل الكلوي فتعجز الكلى عن تنقية الفضلات من الدم، وتفقد الكليتان وظيفتهما والقيام بعملية التنقية، مما يتسبب في تزايد مستويات الفضلات، الامر الذي يحدث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

 

طرق الوقاية الفشل الكلوي

 

ويمكن أن يكون الفشل الكلوي الحاد قاتلًا ويتطلب علاجًا مكثفًا. بالرغم من ذلك، فقد يمكن علاج الفشل الكلوي الحاد. فإذا كانت حالتك الصحية جيدة، فقد تتعافي وظيفة الكلى لتصبح طبيعية أو شبه طبيعية.

 

احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

 

يصعب توقُّع الفشل الكلوي الحاد أو الوقاية منه، ولكن ربما تتمكن من تقليل خطر الإصابة عن طريق المحافظة على الكليتين، حاول اتباع الإرشادات التالية:

_ انتبه إلى نشرات الأدوية المسكنة للألم المتاحة دون وصفة طبية، واتبع التعليمات الخاصة بالأدوية المسكِّنة للألم المتاحة دون وصفة طبية، مثل: الأسبيرين، والأسيتامينوفين (Tylenol وغيره)، والأيبوبروفين (Advil وMotrin IB وغيرهما)، أو نابروكسين الصوديوم (Aleve، وغيره)، إذ إن تناوُل كمية كبيرة من هذه الأدوية ربما يزيد من خطر تضرُّر الكلية، وخاصة إذا أُصبت بمرض كلوي في السابق، أو السكري، أو ارتفاع ضغط الدم.

 

طرق الوقاية الفشل الكلوى

 

_ تعاوَن مع طبيبك لمعالجة داء الكلى أو الأمراض المزمنة الأخرى، وإذا كنت تعاني من داء كلوي أو مرض آخر يزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي الحاد، مثل: داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم؛ فالتزم بالأهداف العلاجية واتبع توصيات الطبيب لمعالجتك.

_ حافظ على نمط حياة صحي. 

_ اتباع نظامًا غذائيًا متوازنًا.

_ تجنب تناول المشروبات الكحولية.

الفشل الكلوي علاج الفشل الكلوي الوقاية الفشل الكلوي طرق الوقاية الفشل الكلوي الفضلات الكليتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

“العروة” السبب| “الجنون” يصيب سوق البصل.. وهذا موعد تراجع الأسعار

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

موضوعات متعلقة

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

بوصفة المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل البيتزا الصيامي

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

لفطور سريع.. طريقة عمل كيك الفيمتو

ترشيحاتنا

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

مدير أمن القاهرة يتابع خطة تأمين الانتخابات الرئاسية مع مساعديه

ما المراد من قول النبي: «أفلح وأبيه إن صدق»؟ .. علي جمعة يجيب

الأهلي يحسم لقب دوري المرتبط للسلة

صفقة جديدة للزمالك .. وعقوبة 500 ألف جنيه للاعبي الأهلي في هذه الحالة

حسام موافي يوجه نصيحة لمرضى سرطان الكبد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احم نفسك.. نصائح فعالة تساعدك على الوقاية من الفشل الكلوي 

طريقة عمل جاتوه الجيلي بمذاق لا يقاوم

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

فيديو

الهدف 200.. سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي/ فيديو جراف

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ