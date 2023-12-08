محاضرة بالفيديو لـ رجال يد الأهلي استعدادًا لكأس السوبر أمام الزمالك بالإمارات

عقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق قبل التوجه لأداء المران الرئيسي؛ استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، وذلك للتأكيد على العديد من النقاط الفنية والتكتيكية قبل المباراة المرتقبة.



ويلعب الأهلي أمام الزمالك على بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات، وتقام المباراة غدًا السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.



وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.