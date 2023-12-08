بعد الاعتزال الدولي.. أرقام طارق حامد خلال مسيرته مع منتخب مصر

أعلن طارق حامد، لاعب ضمك السعودي، اعتزاله اللعب دوليا، مع منتخب مصر عبر تغريدة على تويتر، معبرًا عن فخره بتمثيل بلده على مدار عشر سنوات.

ووجه طارق حامد الشكر للأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تعاون معه، وتمنى التوفيق لزملائه في المنتخب المصري، وأعلن عن عودته كمشجع لمنتخب بلاده.

أرقام طارق حامد مع منتخب مصر:

طارق حامد خاض 58 مباراة مع منتخب مصر في مختلف المسابقات بما في ذلك 10 مباريات في كأس الأمم الأفريقية، و15 في تصفيات أمم أفريقيا، و9 في تصفيات كأس العالم.

كما شارك في 3 مباريات بكأس العالم 2018 وخاض 21 مباراة ودية.

بلغ إجمالي الوقت الذي قضاه مع المنتخب 3999 دقيقة.

هدف وحيد

سجل طارق حامد، هدفًا رائعًا لمنتخب مصر في مرمى مالاوي خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وانتهت تلك المباراة بتفوق الفراعنة بنتيجة 4-0.