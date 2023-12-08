عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

شيكابالا
شيكابالا

كشَف الإعلامي إسلام صادق عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من التجديد لقائد الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال صادق عبر برنامجه "البريمو" عبر فضائية "TeN":" مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب استقر على التجديد لقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، لمدة موسمين نظرًا لدوره مع القلعة البيضاء داخل وخارج الملعب، فاللاعب له دورًا هامًا مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

txt

بعد كأس العالم للأندية.. مفاجأة مدوية بشأن إحتراف محمد عبد المنعم

txt

صفقة عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي تهدد الثنائي الشاب في الفريق

txt

5 لاعبين يرحلون عن الأهلي في هذا التوقيت| اعرف السبب

txt

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

وتطرق صادق للحديث عن أزمة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، قائلًا:"مسئولو الزمالك تواصلوا مع سبورتنج لشبونة لإنهاء أزمة غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا، وعرضَ الأبيض سداد الغرامة على 3 أقساط، لكن مسئولي النادي البرتغالي تحفظوا على الأمر واشترطوا الحصول على قيمة الغرامة "كاش".

القلعة البيضاء النادي البرتغالي ادارة نادي الزمالك سبورتنج لشبونة سبورتنج لشبونة البرتغالى غرامة محمود عبد الرازق فضائية TeN

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

عاجل.. وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من مصر لمخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة قسريًا

تحذير خطير.. نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي وأمريكا

شلل نصفي واعتزال.. أنجلينا جولي تطلق تصريحات نارية في آخر ظهور

محي الدين :تحقيق أهداف المناخ والتنمية يتطلب العمل وفق جداول زمنية محددة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

عاجل.. بوتين يعلن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الروسية في 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

رحيل شقيق أحمد حلمي.. تعرف على أسباب الوفاة

بالجينز اللافت.. غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها| شاهد

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ