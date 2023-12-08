كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

كشَف الإعلامي إسلام صادق عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من التجديد لقائد الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال صادق عبر برنامجه "البريمو" عبر فضائية "TeN":" مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب استقر على التجديد لقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، لمدة موسمين نظرًا لدوره مع القلعة البيضاء داخل وخارج الملعب، فاللاعب له دورًا هامًا مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وتطرق صادق للحديث عن أزمة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، قائلًا:"مسئولو الزمالك تواصلوا مع سبورتنج لشبونة لإنهاء أزمة غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا، وعرضَ الأبيض سداد الغرامة على 3 أقساط، لكن مسئولي النادي البرتغالي تحفظوا على الأمر واشترطوا الحصول على قيمة الغرامة "كاش".