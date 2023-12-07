5 لاعبين يرحلون عن الأهلي في هذا التوقيت| اعرف السبب

تستعد لجنة التخطيط والكرة بالنادي الأهلي، لحسم ملف المعارين والراحلين عن النادي الأهلي، الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المتوقع، أن يرحل اللاعبين المستبعدين من حسابات كولر لبطولة كأس العالم للأندية وهم أحمد عبد القادر واللاعب التونسي الشاب محمد الضاوي كريستو وكريم نيدفيد وصلاح محسن.



ويستعد النادي الأهلي لاتمام التعاقد مع لاعب فيوتشر عمر كمال عبدالواحد لضم خلال الانتقالات الشتوية.

وتشير التقارير الي أن النادي الأهلي قد يعقد صفقة تبادلية مع فيوتشر من خلال دخول نيدفيد وخالد عبد الفتاح ضمن صفقة اللاعب الجوكر عمر كمال عبد الواحد الذي يجيد في أكثر من مركز.

لذلك قد يكون خامس الراحلين عن النادي الأهلي هو خالد عبد الفتاح في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبدالواحد.، ورغم انضمام عبد الفتاح لقائمة كولر بكأس العالم للأندية الا أن اللاعب لا يشارك بصفة مستمرة مع الفريق ويسعي الأهلي لعقد صفقة تبادلية مع فيوتشر يكون من ضمنها خالد عبد الفتاح ولاعب آخر.