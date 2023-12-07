اتحاد الكرة: الدوري مستمر خلال الأولمبياد.. وقمة الأهلي والزمالك مهددة بالتأجيل

قال عامر حسين عضو اتحاد الكرة، إن لجنة المسابقات بالاتحاد تلقت خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يفيد بتعديل موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلاً من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.

وقال عامر حسين خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» : إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني، مضيفاً أن الكاف هو من يحدد مواعيد المباريات القارية دون الرجوع للاتحادات المحلية، وفي بعض الأحيان يكون هناك اتفاقات بين الأندية والكاف.

وأشار ، خلال تصريحاته، إلى أن مباراة الزمالك والاتحاد في بطولة الدوري والتي كان مقررا لها اليوم ستقام عقب منافسات أمم إفريقيا، بعدما تم تأجيلها بسبب قرار الكاف المفاجئ بشأن مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي.

وتابع حسين، أنه في حال استمرار فوز الأهلي في مونديال الأندية الذي سيقام بالسعودية سيتم تأجيل لقاء مباراة الزمالك في قمة الدوري، مؤكداً أن هناك مقترحا بإقامة نهائي كأس مصر في الإمارات بشهر مارس.

وأكد عضو اتحاد الكرة، أن جميع الأندية سوف تشارك في كأس الرابطة، مؤكداً عدم اعتذار أي ناد حتى الآن من المشاركة في البطولة، مضيفاً أن الدوري مستمر خلال مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.