مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

قال جون أنطوي مهاجم دريمز الغاني، إنه بدأ مسيرته ضمن صفوفه الفريق الحالي الذي انتقل منه إلى الأندية المصرية التي حقق معها نجاحات كبيرة، على رأسها الأهلي والإسماعيلي.

وأضاف أنطوي، خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يحاول قيادة فريقه نحو التأهل من دور المجموعات في الكونفدرالية، في ظل الخبرات التي يمتلكها خلال مشواره الكروي.

وأشار إلى أنه يركز حاليًا مع فريق دريمز في الكونفدرالية الذي يقدم مشوارًا رائعًا رغم أنه لم يتواجد في مثل هذه المنافسة منذ 12 عامًا، لكنه لا يفكر في مستقبله سواء بالاستمرار ضمن صفوف الفريق أو الرحيل.

وعن تواجد ميدياما الغاني مع الأهلي، في نفس المجموعة بدوري أبطال إفريقيا، قال أنطوي، إن ميدياما فريق جيد وقادر على التأهل من مجموعته إذا استمر على نفس الطريقة التي يلعبون بها، رغم صعوبة المهمة.

وواصل تصريحاته، تعليقًا على كونه الهداف التاريخي للأجانب في الكرة المصرية، بأن الدوري المصري من الدوريات القوية ويصنف واحد من أفضل دوريات القارة، وهو ما يعني أن تحقيقه هذا الأمر إنجازًا حقيقيًا في مسيرته.

واستكمل مهاجم الأهلي والإسماعيلي السابق، أنه يتمنى العودة إلى مصر مرة أخرى، لكونه لديه الكثير يقدمه في السنوات التي تتبقى له في مسيرته، مضيفًا «لم يحدث أي تواصل بينه وبين أي من أندية الدوري المصري، وأركز حاليًا مع دريمز حتى الانتهاء من الكونفدرالية».

واختتم تصريحاته «اعتبر مصر بلدي الثاني وأعرف أن الجمهور يحبني كثيرًا، واللعب له باعتباره أحد أكبر فرق القارة كان شرفًا كبيرًا لي وفترتي معه كانت رائعة وكذلك أهدافي رغم أنني لم أحظى بالكثير من الوقت للعب بقميصه، واستمتعت بكل هدف سجلته عندما كنت في مصر».