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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الكونفدرالية.. وليد دعبس يؤازر لاعبي فيوتشر قبل لقاء اتحاد العاصمة الجزائري

صدى البلد

حرص الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، على حضور مران الفريق مساء اليوم الأربعاء من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

وهنأ دعبس الجهاز الفني واللاعبين على الروح العالية التي ظهروا بها أمام الهلال الليبي يوم الأحد المنقضي وحصد ثلاث نقاط هامة في مشوار الفريق بدور المجموعات، وطالبهم بالظهور بنفس الروح أمام اتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل، وذلك في حضور هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة وعلاء ميهوب مدير الكرة.

كما تعهد اللاعبون ببذل قصارى جهدهم أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مواجهة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الدكتور وليد دعبس مودرن فيوتشر فيوتشر اتحاد العاصمة الجزائري نادي مودرن فيوتشر

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