صفقة عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي تهدد الثنائي الشاب في الفريق

من المتوقع أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة صفقة انضمام عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، إلى صفوف النادي الأهلي.

حيث يبدو أن هناك رغبة من اللاعب نفسه في الانضمام إلى الأهلي، وقد يتم التوصل إلى اتفاق شفهي بين الأطراف المعنية لإتمام الصفقة، مع دفع مبلغ مالي وتضمين ثلاثة لاعبين من الأهلي في الصفقة.

إذا تمت هذه الصفقة، فإنها قد تشكل تحديًا لبعض اللاعبين في الأهلي. قد يكون لاعب الوسط أكرم توفيق في خطر، حيث لم يحظ بفرصة ثابتة في التشكيلة الأساسية مع المدرب مارسيل كولر، وقد يؤثر وصول عمر كمال، الذي يمتاز بالقدرة على اللعب في عدة مراكز، على مكانة أكرم توفيق.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الظهير الأيمن محمد هاني للتهديد نظرًا لقدرة عمر كمال على اللعب في هذا المركز بفاعلية، حيث يتميز عمر كمال بالسرعة والمهارة، ويمكن أن يكون خيارًا قويًا في الهجوم، مما قد يجعله تحفة مميزة في خطط مارسيل كولر.