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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مونديال الأندية.. الاتحاد يسقط بثلاثية أمام ضمك بالدوري السعودي

صدى البلد

انتهت قبل قليل مباراة الاتحاد وضمك، بفوز ضمك بنتيجة 3-1 على العميد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز" بالدوري السعودي.

وأظهر فريق ضمك مستوى مميزا للغاية خلال المباراة حيث نجح في الدقائق الاولي من عمر المباراة اللاعب جورج كيفين نكودو في احراز الهدف الأول لنادي ضمك في شباك الاتحاد.

 وفي الدقيقة 45 ، تمكن فريق الاتحاد من تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء سددها عبد الرزاق حمدالله.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول تمكن ضمك من التقدم بهدف ثان مرة اخري عن طريق جورج كيفين نكودو.

وفي الدقيقة 47 ، مع انطلاقة الشوط الثاني تمكن الدولي المصري طارق حامد من تعزيز تقدم فريقه بهدف من كرة صاروخية اصطدمت بالعارضة، لكنها عادت وارتطمت بجسد مارسيلو جروهي قبل أن تسكن الشباك.

تشكيل نادي الاتحاد

وجاء تشكيل الاتحاد في المباراة:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.
خط الدفاع: زكريا هوساوي، لويس فيليبي، حسن قادش، عمر هوساوي.
خط الوسط: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، إيجور كورونادو.
خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله، مروان الصحفي، صالح العمري.

تشكيل نادي ضمك 

 - حراسة المرمى: محمد محاسنة.

  • خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي هوساوي، ضاري العنزي.
  • خط الوسط: أنتوليتش، طارق حامد، ستانشيو.
  • خط الهجوم: كيفين نكودو، أحمد الزين، عبد العزيز الشهراني.
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