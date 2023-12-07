مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

تعرض لاعب اتحاد جدة، لويز فيليبي، لإصابة خلال مباراتهم أمام ضمك في الدوري السعودي، وخرج من المباراة بعد 13 دقيقة من البداية.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الاتحاد لمشاركته في مونديال الأندية، حيث سيواجه أوكلاند سيتي قبل مواجهة متوقعة مع الأهلي المصري في حال التأهل.

وخسر الاتحاد السعودي منافسات الأهلي المحتمل بثلاثية مقابل هدف أمام فريق ضمك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة بدوري روشن.

وتعد إصابة اللاعب لويز فيليبي بمثابة نقطة ايجابية لفريق الأهلي، حيث انه من المقرر أن ينتظر الأهلي الفائز من لقاء أوكلاند سيتي والاتحاد السعودي.